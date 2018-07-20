Рэпер Thomas Mraz даст концерт в Иркутске

Ещё не слишком раскрученный, но уже достаточно известный рэпер даст концерт в Иркутске осенью



23 октября в Иркутске даст концерт рэпер Thomas Mraz (уроженец Уфы Алмас Гатауллин). Молодому исполнителю 25 лет, широкая публика о нём узнала в 2014 году после выпуска первого альбома «Emotional VIII». Затем был выпущен ещё один альбом, на котором записаны самые известные треки рэпера, MAY13. Об этом альбоме положительно отзывались ведущие сайты о рэп-музыке.



Самый популярный клип ULTRAVIOLET набрал более 3 миллионов просмотров.



У исполнителя есть совместные треки с куда больше известными рэперами: Олегом ЛСП и одним из лидеров «новой школы» Фараоном.



В 2017 году THomas Mraz подписал контракт с концертным агентством Booking Machine, возглавляет которое рэпер Оксимирон.



В Иркутске он выступит спустя два дня после концерта в Москве, а после Иркутска отправится в Красноярск. Группа события - https://vk.com/thomasmraz_irkutsk

