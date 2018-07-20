Мужчине отключили свет, хотя он погасил задолженность в срок
Верховный Суд Бурятии оставил без изменения решение Октябрьского районного суда. В суд обращался местный житель с просьбой признать приостановление подачи электроэнергии незаконным и взыскать с АО «Читаэнергосбыт» деньги за подключение электроэнергии.
Мужчину уведомили о том, что ему приостановят подачу электроэнергии, если он не оплатит долг в определённые сроки. Он сразу добровольно погасил долг и уложился в сроки, но компания всё равно отключила у него электроэнергию, отметили в суде.
Оснований для введения ограничения режима потребления электрической энергии в жилом доме истца не имелось, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Судебная коллегия согласилась с выводом суда. Требования мужчины удовлетворены.
«Читаэнергосбыт» незаконно отключил свет у жителя Бурятии
Общество, Фото:
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