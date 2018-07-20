Меньше пробок: В Улан-Удэ установили светофор на Боевой

На «ТСК» постоянно образовывались пробки в «часы пик»



На улице Боевой в Улан-Удэ установили светофор на пешеходном переходе. Это произошло после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба ОНФ.



Ранее неоднократно поступали жалобы автомобилистов на нерегулируемый пешеходный переход в районе остановки «ТСК». Из-за непрекращающегося потока пешеходов в «часы пик» образовывались пробки.



- Активисты ОНФ направили обращение в администрацию Улан-Удэ с предложением установить светофор для регулирования движения, поскольку сложившаяся ситуация не только создавала неудобства для автомобилистов, но и не обеспечивала безопасность для пешеходов, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Максим Киреенко. – Сейчас светофор установлен, его включат в ближайшее время, что позволит уменьшить «пробки», а пешеходы смогут безопасно передвигаться.



В Улан-Удэ есть ещё один подобный участок дороги, где затруднено движение из-за пешеходного перехода – на улице Смолина, 54. Данный участок входит в число мест концентрации ДТП. По информации ГИБДД, таких в Улан-Удэ насчитывается 36.



Подразделения Госавтоинспекции выдали 54 предписания на устранение недостатков в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети и организации дорожного движения, оказавших влияние на возникновение ДТП.

Возбуждено 38 дел об административных правонарушениях, направлено 24 представления об устранении причин и условий, способствующих созданию угрозы безопасности граждан и общественной безопасности.







