Жителей Бурятии приглашают на футбольный кубок Черчесова

15 сентября в Москве пройдёт всероссийский благотворительный турнир по мини-футболу среди любительских корпоративных команд на «Кубок Станислава Черчесова». Мероприятие пройдёт под лозунгом «Спасибо Тренер!».







Для участия в турнире приглашаются команды со всех регионов России и стран Содружества независимых государств. Регистрация команд - участниц уже началась и продлится до 14 сентября.Поучаствовать также могут и команды из Бурятии. Все вырученные деньги пойдут на помощь в реабилитации детей с синдромом детского церебрального паралича, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.