Жителей Бурятии приглашают на футбольный кубок Черчесова

На кубок приглашены корпоративные команды
15 сентября в Москве пройдёт всероссийский благотворительный турнир по мини-футболу среди любительских корпоративных команд на «Кубок Станислава Черчесова». Мероприятие пройдёт под лозунгом «Спасибо Тренер!».
Для участия в турнире приглашаются команды со всех регионов России и стран Содружества независимых государств. Регистрация команд - участниц уже началась и продлится до 14 сентября.
Поучаствовать также могут и команды из Бурятии. Все вырученные деньги пойдут на помощь в реабилитации детей с синдромом детского церебрального паралича, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.
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