В Ангарске 11-классникам помогают устроиться на работу

Школьники получают не только опыт, но и дополнительный доход
Зачастую подростки предпочитают проводить летние месяцы с пользой для себя и своего материального состояния. Для этого существует возможность временного трудоустройства, а полицейские Ангарска помогают 11-классникам устроиться на работу.
- Такие подработки - это возможность увидеть работу учреждений и предприятий изнутри и познакомиться с различными профессиями, - сообщают школьники.
Ребята получают не только полезные знания и навыки, но и дополнительный доход. Также летняя занятость подростков уменьшает вероятность возникновения происшествий, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.
Школьники получают не только опыт, но и дополнительный доход
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