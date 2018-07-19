В Ангарске 11-классникам помогают устроиться на работу

Зачастую подростки предпочитают проводить летние месяцы с пользой для себя и своего материального состояния. Для этого существует возможность временного трудоустройства, а полицейские Ангарска помогают 11-классникам устроиться на работу.





- Такие подработки - это возможность увидеть работу учреждений и предприятий изнутри и познакомиться с различными профессиями, - сообщают школьники.





Ребята получают не только полезные знания и навыки, но и дополнительный доход. Также летняя занятость подростков уменьшает вероятность возникновения происшествий, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.