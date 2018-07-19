В Иркутской области не досматривали водителей школьных автобусов

Они не проходили перед сменами психиатрический осмотр



Нижнеудинская межрайонная прокуратура привлекла к ответственности руководителей образовательных учреждений, ответственных за работу водителей школьных автобусов.



Водителям, которые возили детей к месту учёбы и обратно, не обеспечили проведение обязательного психиатрического освидетельствования.



Виновным назначены административные наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей каждому, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.