Они не проходили перед сменами психиатрический осмотр
Нижнеудинская межрайонная прокуратура привлекла к ответственности руководителей образовательных учреждений, ответственных за работу водителей школьных автобусов.
Водителям, которые возили детей к месту учёбы и обратно, не обеспечили проведение обязательного психиатрического освидетельствования.
Виновным назначены административные наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей каждому, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области не досматривали водителей школьных автобусов
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