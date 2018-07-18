В нацпарке в Бурятии обустраивают тропу для инвалидов

В Забайкальском национальном парке начат проект по созданию доступной среды



С 12 по 20 июля в Забайкальском национальном парке в Бурятии проходит первый волонтёрский проект, направленный на обустройство тропы общего доступа. Здесь строится комфортный деревянный настил, предназначенный для посетителей с различными физическими возможностями, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Маршрут под рабочим названием «Птичье царство» прокладывается вдоль живописной протоки Буртуй, в 200 метрах от побережья Баргузинского залива. Здесь песчаные дюны переходят в водно-болотные ландшафты. Общая протяжённость законченной тропы составит 700 метров.



Работы по обустройству будут проходить в течение июля и августа. Для консультации по созданию экологической тропы и тестирования настил будут привлекаться представители первичной организации «Общество инвалидов посёлок Усть-Баргузин».







