В Улан-Удэ проходит виртуальная выставка к 290-летию Кяхты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. из архива

Для жителей подготовили специальную подборку книг



Жителей Бурятии приглашают познакомиться с материалами виртуальной выставки «290 лет со дня основания города Кяхта». На экспозиции можно проследить историю Кяхты и её роль в истории России, а также больше узнать о городе, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.



Выставка представляет обзор книг, содержащих наиболее интересные описания, воспоминания или упоминания о городе Кяхта. Все эти свидетельства характеризуют Кяхту с разных сторон и дают полную картину её развития – от маленького торгового форпоста до одного из богатейших и известнейших в мире городов.



Сегодня с оцифрованными страницами книг можно ознакомиться на сайте электронной библиотеки «Бурятика». Воспользоваться всеми видами произведений можно при условии записи в Национальную библиотеку и личного её посещения.

