Для жителей подготовили специальную подборку книг
Жителей Бурятии приглашают познакомиться с материалами виртуальной выставки «290 лет со дня основания города Кяхта». На экспозиции можно проследить историю Кяхты и её роль в истории России, а также больше узнать о городе, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Выставка представляет обзор книг, содержащих наиболее интересные описания, воспоминания или упоминания о городе Кяхта. Все эти свидетельства характеризуют Кяхту с разных сторон и дают полную картину её развития – от маленького торгового форпоста до одного из богатейших и известнейших в мире городов.
Сегодня с оцифрованными страницами книг можно ознакомиться на сайте электронной библиотеки «Бурятика». Воспользоваться всеми видами произведений можно при условии записи в Национальную библиотеку и личного её посещения.
В Улан-Удэ проходит виртуальная выставка к 290-летию Кяхты
Общество, Фото:
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