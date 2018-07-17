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Туристов предупредили о ливнях в горах Иркутской области

Общество, 
Спасатели напомнили о регистрации маршрутов

По сообщению Иркутского управления 18 июля в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами ожидаются ливневые дожди и грозы. 19-20 июля в большинстве районов области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

В связи с прохождением фронта неблагоприятных погодных явлений в Прибайкалье Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает руководителей туристских групп, планирующих выход в горную местность в ближайшие дни, быть предельно осторожными и предпринять все меры для исключения рисков на маршруте.

В ходе подготовки к выходу на маршрут туристы обязаны в первую очередь зарегистрировать свою группу в спасательной службе, ознакомиться с информацией о потенциальной опасности, лесопожарной обстановкой на территории, гидро- и метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемого маршрута.

При сходе с зарегистрированного маршрута необходимо немедленно сообщить об этом в соответствующее подразделение спасательной службы, в котором группа встала на учёт.

При возникновении бедствия на маршруте, чрезвычайного происшествия с группой, туристы обязаны принять меры по спасению пострадавших собственными силами и передать сообщение о происшествии по согласованным каналам связи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
 
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