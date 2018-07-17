На участке улан-удэнца снесли опоры ЛЭП

Они, в частности, мешали проезду пожарных машин



Судебные приставы обязали электросетевую организацию демонтировать 3 опоры воздушной линии электропередач, установленные на участке улан-удэнца. Электроопоры были размещены на участке, предназначенном для строительства жилья, без согласия собственника, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Кроме того, надзорные органы вынесли улан-удэнцу предписание обеспечить проезд пожарной техники через его участок, обремененный сервитутом, к другим домам. Однако сделать это не представлялось возможным из-за опор линии электропередач, которые значительно сужали проезжую часть дороги.



Суд удовлетворил исковые требования улан-удэнца к электросетевой компании.



- В службе судебных приставов было возбуждено производство, в ходе которого должнику-организации было вынесено требование о демонтаже опор линии электропередач, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, - отмечает Елена Аюшеева, и.о. начальника Октябрьского отдела №2 по Улан-Удэ.



Под контролем судебного пристава должник в кратчайшие сроки демонтировал три опоры ЛЭП. Устранены препятствия в пользовании собственником земельным участком.



