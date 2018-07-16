В Улан-Удэ прошёл турнир «Стрелы Байкала»



Как сообщал «Байкал-Daily», в соревнованиях участвовали лучники из регионов России: Красноярского, Забайкальского, Приморского, Краснодарского, Алтайского краёв, а также из Москвы, Московской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей. Ожидался приезд спортсменов из Республик Саха (Якутия), Тывы и Ямало-Ненецкого автономного округа.



В классической стрельбе из лука среди мужчин 1 место занял Эрдэм Цыдыпов из Бурятии. Среди женщин золото завоевала улан-удэнка Виктория Харитонова. В Блочном луке среди мужчин первое место получил Виктор Калашников из Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди женщин золото у Даримы Цырендондоповой из Бурятии.



В командных соревнованиях среди мужчин по классической стрельбе из лука 1 место у спортивной школы олимпийского резерва №10. Среди командных соревнований женщин золото у Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.



В командных соревнованиях по блочному луку среди мужчин 1 место у Забайкальского края. Среди женщин золото также у Забайкальского края.



Всем спортсменам-победителям присваивалось звание мастер спорта России, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.



Соревнования прошли с 11 по 15 июля на Центральном стадионе. Участвовало 210 спортсменов из 11 регионов нашей страны.