Всероссийский турнир по русским шашкам «Кубок Байкала» посвящён памяти заслуженного тренера Бурятии Феликса Завелинского
В рамках турнира состоялись соревнования в молниеносной программе. В них приняли участие 46 мужчин и 26 женщин, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Среди мужчин с результатом 8 очков из 9 возможных победил международный гроссмейстер из Самары Олег Дашков. Второе место, отстав на пол-очка, занял гроссмейстер из Республики Саха(Якутия) Николай Стручков. Третье место у гроссмейстера из Бурятии Баир Ринчинов.
Среди женщин, не проиграв ни один матч, с результатом 8,5 очков из 9 возможных, победительницей стала мастер спорта Людмила Замбалаева (Республика Бурятия). Второе место заняла кандидат в мастера спорта Елизавета Суворова ( Республика Бурятия), третье место у представительницы Ангарска Софьи Шейко.
Перед заключительным туром в высшей лиге среди мужчин сразу трое гроссмейстеров Николай Стручков, Олег Дашков и Баир Ринчинов имеют по 5 очков. Среди женщин единоличным лидером является Елизавета Суворова.
В первой лиге два лидера, Жаргал Батомункуев и Евгений Ненастьев. Оба спортсмена представляют Бурятию.
На турнире по шашкам в Улан-Удэ прошла молниеносная программа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Появилось забавное видео с котом-«предсказателем» из Улан-Удэ
16 июля на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида», который проходит в Крыму, дан старт народной смене «Вместе»
Умеренная жара ожидается в Бурятии
Отключение произошло в Октябрьском районе
Распоряжением администрации Улан-Удэ особый противопожарный режим в лесах продлён с 10 по 30 июля
На фестивале также испекут 150-килограммовый пирог
Горожан в выходные ждёт калейдоскоп праздничных мероприятий
По данным Бурятского гидрометцентра 15 июля днём по южной половине республики, 16 июля в большинстве районов дожди, местами сильные дожди, грозы
Здесь будут проходить выездные дни донора
7 июля в посёлке Курбулик состоялся главный рыбацкий праздник – «День рыбака в Забайкальском национальном парке»
Тунка передала эстафету Кижинге
В первом полугодии 2018 года жилищной субсидией на приобретение (строительство) жилых помещений обеспечено более 400 семей военнослужащих Восточного военного округа
Пожар произошёл на территории лесничества
В ходе проверки в учреждении нашли ряд санитарных нарушений
Знаменитый французский актёр исполнил мечту маленькой девочки