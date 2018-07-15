На турнире по шашкам в Улан-Удэ прошла молниеносная программа

Всероссийский турнир по русским шашкам «Кубок Байкала» посвящён памяти заслуженного тренера Бурятии Феликса Завелинского



В рамках турнира состоялись соревнования в молниеносной программе. В них приняли участие 46 мужчин и 26 женщин, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



Среди мужчин с результатом 8 очков из 9 возможных победил международный гроссмейстер из Самары Олег Дашков. Второе место, отстав на пол-очка, занял гроссмейстер из Республики Саха(Якутия) Николай Стручков. Третье место у гроссмейстера из Бурятии Баир Ринчинов.



Среди женщин, не проиграв ни один матч, с результатом 8,5 очков из 9 возможных, победительницей стала мастер спорта Людмила Замбалаева (Республика Бурятия). Второе место заняла кандидат в мастера спорта Елизавета Суворова ( Республика Бурятия), третье место у представительницы Ангарска Софьи Шейко.



Перед заключительным туром в высшей лиге среди мужчин сразу трое гроссмейстеров Николай Стручков, Олег Дашков и Баир Ринчинов имеют по 5 очков. Среди женщин единоличным лидером является Елизавета Суворова.



В первой лиге два лидера, Жаргал Батомункуев и Евгений Ненастьев. Оба спортсмена представляют Бурятию.



