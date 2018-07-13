В Улан-Удэ открыли мемориал памяти погибшего пожарного

Памятник в виде оперативного автомобиля установили в пожарно-спасательной части № 56 на Верхней Берёзовке. Там где проходил службу командир отделения Владимир Сергеев, трагически погибший при исполнении служебного долга 15 декабря 2015 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Митинг открыл начальник Главного управления МЧС России по республике Бурятия, полковник внутренней службы Александр Марков.



- Придя в профессию пожарного, продолжив семейную традицию, Владимир ещё раз подтвердил, что в пожарной охране нет случайных людей. И сегодняшний мемориал – это символ достоинства, отваги, чести и мужества. Елена Александровна, мы благодарим вас за воспитание достойного сына, и для нас он всегда будет являться ярким примером мужества при выполнении своего служебного долга, - обратился к матери Владимира Сергеева Александр Марков.









Молодой 28-летний пожарный погиб, выполняя боевую задачу. Он сделал всё возможное, чтобы найти и спасти человека в горящем доме. Прорвавшись сквозь огонь, выбраться Владимир, к сожалению, не успел.



За проявленные мужество и героизм командир отделения Владимир Геннадьевич Сергеев награждён государственной наградой Российской Федерации – медалью «За отвагу» (посмертно). Награду за погибшего сына получала его мама, Елена Александровна Сергеева.



- После армии Володя решил стать пожарным, дядя его был пожарным. Служба ему нравилась, всегда говорил, как здорово людей спасать. Конечно, нелегкая это работа, и психологически тоже. Очень тяжело, когда приходилось погибших людей доставать. Володя приходил, не разговаривал, сразу ложился спать. Я всё понимала, - вспоминает Елена Александровна. – У Володи был очень заводной характер, весёлый, «душа компании» про него говорили. Он очень любил машину свою, спасибо руководству, всем ребятам, что поддержали меня. Всё мне кажется, что выжил он и живёт… Молодой 28-летний пожарный погиб, выполняя боевую задачу. Он сделал всё возможное, чтобы найти и спасти человека в горящем доме. Прорвавшись сквозь огонь, выбраться Владимир, к сожалению, не успел.За проявленные мужество и героизм командир отделения Владимир Геннадьевич Сергеев награждён государственной наградой Российской Федерации – медалью «За отвагу» (посмертно). Награду за погибшего сына получала его мама, Елена Александровна Сергеева.- После армии Володя решил стать пожарным, дядя его был пожарным. Служба ему нравилась, всегда говорил, как здорово людей спасать. Конечно, нелегкая это работа, и психологически тоже. Очень тяжело, когда приходилось погибших людей доставать. Володя приходил, не разговаривал, сразу ложился спать. Я всё понимала, - вспоминает Елена Александровна. – У Володи был очень заводной характер, весёлый, «душа компании» про него говорили. Он очень любил машину свою, спасибо руководству, всем ребятам, что поддержали меня. Всё мне кажется, что выжил он и живёт…



