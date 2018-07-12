В Улан-Удэ выступят монгольские моринхууристы

Выступления ансамбля моринхуристов Монголии состоятся 19 июля в Бурятской филармонии и 21 июля на фестивале «Голос кочевников»
В мае 2014 года в Бурятской филармонии в исполнении государственного ансамбля моринхуристов Монголии ансамбля звучала музыка монгольских и европейских композиторов, а также саундтреки из фильмов «Пираты Карибского моря», «Мемуары гейши», «Легенда о пианисте» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». В этом году прославленный коллектив вернётся в Улан-Удэ и даст сразу два концерта, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Неизменный дирижёр и руководитель ансамбля моринхуристов Цендийн Батчулуун на сегодня является гуру всех хуристов Монголии. Он подготовил более 60 моринхуристов в Монголии, сейчас у него более 40 стажёров из Германии, Великобритании и Японии. Батчулуун проводит лекции в качестве приглашённого профессора в музыкальных школах и университетах Сан-Франциско, Сиэттла, Индианы, Вашингтона (США), Мюнхена, Фрайбурга (Германия), Токио, Осаки (Япония), Художественного университета Сеула, а также Улан-Удэ.
Ансамбль моринхуристов для Монголии примерно такое же уникальное и яркое явление, как «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова для России. Коллектив известен по всему миру – он выступал на сценах «Suntory Hall», «Accross», «Orchard Hall» в Японии, «Musikverein» в Австрии, Карнеги Холла в Нью-Йорке, залах ООН в Нью-Йорке (2003, 2011) и ЮНЕСКО в Париже (2005, 2011), в Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Италии, Канаде, Турции, Китае, Японии, Южной Корее и в московском Большом театре.
В репертуаре ансамбля традиционные монгольские мелодии, а также интерпретации западной классической и популярной музыки во всем мире. В обработке ансамбля, наряду с традиционными мелодиями и композициями монгольских композиторов, звучат произведения Моцарта, Пуччини, Бизе, П.И. Чайковского, А. Хачатуряна, Хе Дзинг Хау, Чен Хая, Китаро, А. Пьяцоллы, Л. Армстронга, Дж. Гершвина, Д. Брубека, Э. Морриконе и даже Майкла Джексона.
Важное место в творчестве ансамбля занимает исполнение саундтреков к известным фильмам. У исполнителей есть несколько программ, посвящённых именно музыке из кино, под названиями Playing love. Part 1. Part 2. Part 3.
В Улан-Удэ выступят монгольские моринхууристы
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