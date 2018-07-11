На Байкале прошёл экологический проект для детей



В июне состоялось семь занятий для более, чем 100 детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет. Первые уроки прошли на территории Ботанического сада Иркутского государственного университета и Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Учениками стали дети-подопечные благотворительных фондов и иных учреждений: Свердловского центра помощи детям, фондов «Оберег» и «Дети Байкала», детского альпагеря «Ангасолка», клуба «Эколята» детской железной дороги города Иркутска.



Первоочередное внимание было уделено сотрудничеству с организациями, работающими с социально-уязвимыми категориями детей, однако будущее проекта направлено абсолютно на всех ребятишек. Планируется, что проект будет дальше развиваться и масштабироваться на школы Байкальского региона, а также школьные летние лагеря, и в нем смогут принять участие сотни детей.



В ходе состоявшихся занятий при помощи реквизитов рюкзачка дети погружались в познание природы родного края. В специально подготовленном для проекта рюкзачке ребенок мог найти рабочую тетрадь, определители растений, птиц, погоды, цветные и графитные карандаши, точилку для карандашей, ручку, линейку, компас, лупу, бинокль, рулетку и походный коврик. Ребята научились определять стороны света с помощью компаса, узнали о правилах поведения в лесу, а также попробовали различать звуки животных, птиц и запахи деревьев с закрытыми глазами. Все открытия записывались в рабочую тетрадь с тематическими заданиями, которую ученики забрали с собой после мини-похода.

Организаторы поставили перед собой цель познакомить детей с уникальной природой родного края, провести их по эко-тропе так, чтобы мини-путешествие стало незабываемым и запомнилось навсегда. Сегодня участники уроков – дети, а завтра – взрослые, которые в ответе за окружающий хрупкий мир вокруг озера Байкал. Сделать урок познавательным и эмоциональным позволил формат похода, в который дети отправились с рюкзачком.