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В Улан-Удэ открылись две детские площадки

В Улан-Удэ открылись две детские площадки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Установку игровых комплексов инициировали жители дома

В Улан-Удэ на проспекте Строителей открылись 2 детские игровые площадки. Установку игровых комплексов и спортивных тренажёров инициировали жители домов № 42 и 66 по проспекту Строителей. А также депутат улан-удэнского горсовета.

Подготовительную работу по благоустройству детских площадок провели две управляющие компании, сообщает управление информационной политике по городу Улан-Удэ.

- Площадка станет центром притяжения детей, живущих поблизости. В их распоряжении будут современные многофункциональные детские городки, горки, карусели, качели, где можно весело играть круглый год, - сообщают местные жители.
 
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