В Улан-Удэ открылись две детские площадки

Установку игровых комплексов инициировали жители дома
В Улан-Удэ на проспекте Строителей открылись 2 детские игровые площадки. Установку игровых комплексов и спортивных тренажёров инициировали жители домов № 42 и 66 по проспекту Строителей. А также депутат улан-удэнского горсовета.
Подготовительную работу по благоустройству детских площадок провели две управляющие компании, сообщает управление информационной политике по городу Улан-Удэ.
- Площадка станет центром притяжения детей, живущих поблизости. В их распоряжении будут современные многофункциональные детские городки, горки, карусели, качели, где можно весело играть круглый год, - сообщают местные жители.
Место проведения село Сухая
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Установку игровых комплексов инициировали жители дома
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