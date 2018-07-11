В Улан-Удэ открылись две детские площадки



Подготовительную работу по благоустройству детских площадок провели две управляющие компании, сообщает управление информационной политике по городу Улан-Удэ.



- Площадка станет центром притяжения детей, живущих поблизости. В их распоряжении будут современные многофункциональные детские городки, горки, карусели, качели, где можно весело играть круглый год, - сообщают местные жители.



В Улан-Удэ на проспекте Строителей открылись 2 детские игровые площадки. Установку игровых комплексов и спортивных тренажёров инициировали жители домов № 42 и 66 по проспекту Строителей. А также депутат улан-удэнского горсовета.