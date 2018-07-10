Олимпийская чемпионка из Иркутской области родила сына

Наталья Воробьёва стала мамой
Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева из города Тулун Иркутской области впервые стала мамой. У неё родился сын. Об этом Наталья сообщила в своём Instagram.
«И спросил Бог у женщины: "Что ты хочешь в жизни?" - "Счастья!" - ответила женщина. И послал ей Бог ребенка», - подписала Наталья Воробьёва фотографию с ребёнком.
Снимок набрал почти 3 тысячи «лайков», пользователи активно поздравляют спортсменку.
Наталья Воробьёва – олимпийская чемпионка Игр 2012 года в Лондоне. На Олимпиаде в Рио 2016 года завоевала серебро.
Наталья Воробьёва стала мамой
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