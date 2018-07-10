Олимпийская чемпионка из Иркутской области родила сына









И спросил Бог у женщины: "Что ты хочешь в жизни?" - "Счастья!" - ответила женщина. И послал ей Бог ребенка.Фото @vselegko ❤️ Публикация от Natalia❤Vorobyeva (@vorobyeva_69) 9 Июл 2018 в 8:47 PDT



Снимок набрал почти 3 тысячи «лайков», пользователи активно поздравляют спортсменку.



Наталья Воробьёва – олимпийская чемпионка Игр 2012 года в Лондоне. На Олимпиаде в Рио 2016 года завоевала серебро.



Снимок набрал почти 3 тысячи «лайков», пользователи активно поздравляют спортсменку.Наталья Воробьёва – олимпийская чемпионка Игр 2012 года в Лондоне. На Олимпиаде в Рио 2016 года завоевала серебро.

Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева из города Тулун Иркутской области впервые стала мамой. У неё родился сын. Об этом Наталья сообщила в своём Instagram.«И спросил Бог у женщины: "Что ты хочешь в жизни?" - "Счастья!" - ответила женщина. И послал ей Бог ребенка», - подписала Наталья Воробьёва фотографию с ребёнком.