Администрация района «поставила» на учёт мужчину на два года позже
Кабанский районный суд удовлетворил исковые требования жителя посёлка Селенгинск к администрации МО ГП «Селенгинское» о восстановлении в очереди в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условии как ветерана боевых действий.
В 2004 году мужчина, как участник боевых действий, встал на очередь. В 2006, 2008, 2009 годах он проходил перерегистрацию, доносил документы. В 2017, когда истец обратился в администрацию, оказалось, что его в базе нет. Нет заявления от 2004 года, как и всех остальных документов. Но есть заявление от 2006 года, написанное не его рукой.
- В ходе прокурорской проверки было установлено, что истец состоит в Едином сводном списке в министерстве социальной защиты населения Бурятии с 2004 года. Вместе с тем сведения о постановке на учёте в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в 2004 года в администрации отсутствуют. Прокурором главе городского поселения направлено требование о восстановлении утраченных документов, но ответчик отказывается это сделать, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.
Исследовав материалы дела, суд установил, что на учёт ветеран боевых действий встал в 2004 году. Однако были неверно исчисление даты постановки истца на учёт - 2006 год, чем нарушают закон «О ветеранах».
- Суд обязал администрацию МО ГП «Селенгинское» восстановить истца в очереди в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий как ветерана боевых действий с 2004 года, - заключают в суде.
В Бурятии ветерана боевых действий восстановили в очереди на жильё
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