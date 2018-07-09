В Бурятии закроется пункт пропуска через Монголию

Временная мера связана с национальным праздником Наадам



В связи с национальным монгольским праздником Наадам двусторонний пункт пропуска «Монды – Ханх» в Бурятии не будет работать с 11 по 14 июля. Об этом сообщило Пограничное управление ФСБ России по Бурятии.



Посетить Монголию в эти дни можно через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Кяхта», железнодорожный пункт пропуска «Наушки», а также из аэропортов Улан-Удэ и Иркутска.



С 15 июля работа двустороннего автомобильного пункта пропуска «Монды-Ханх» возобновится в ежедневном режиме с 10 до 18.00, включая выходные и праздничные дни.



