Творческие коллективы Иркутска поборются за премию «ARTIS-2018»

Участие смогут принять дети и подростки



Творческое объединение «Я могу!» приглашает творческие коллективы Иркутска и Иркутской области к участию в конкурсе на получение международной премии «ARTIS-2018», которая присуждается талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внёсшим значительный вклад в развитие детского и юношеского творчества.



Номинантами премии становятся лауреаты первой степени любого творческого фестиваля-конкурса с официальным всероссийским или международным статусом.



В 2017 году премия «ARTIS» собрала в Санкт-Петербурге свыше 1800 участников из 107 городов России, Беларуси, Казахстана и Литвы. Членами судейской коллегии выступили выдающиеся деятели культуры, искусства и спорта, заслуженные и народные артисты России, победители ведущих телепроектов страны.



Премия «ARTIS» проходит в рамках культурно-образовательного проекта «Я могу!», в рамках которого в сезоне 2017/2018 было проведено более 70 фестивалей-конкурсов в разных городах России, а также за рубежом: в Эстонии, Латвии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Абхазии.



Более 25 тысяч конкурсантов стали участниками международных конкурсов проекта, в том числе 105 человек из Иркутской области: 16 коллективов и солистов стали обладателями звания лауреата первой степени, а образцовый фольклорный ансамбль «Перекати-поле» и хор «Небесные ласточки» – обладателями высшей награды – Гран-При, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

