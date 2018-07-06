«Алтаргана-2018» соберёт 5 тысяч гостей в Иркутской области

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Участие в фестивале примут творческие коллективы и культурные центры



Около пяти тысяч гостей прибыло в Иркутскую область. Это зрители и участники международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018», который проходит в дни эти в Приангарье. Фестиваль стартовал 5 июля.



В этот день прошла международная научно-творческая конференция «Этнокультурные бренды Байкальского региона», участие в которой приняли 76 докладчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Забайкальского края, Иркутской области, республик Бурятия, Саха (Якутия) и Монголия. Это культурологи, искусствоведы, историки, политологи, филологи, представители органов исполнительной власти по управлению культурой и спортом субъектов РФ, члены русского и американского географических обществ.



- Иркутская делегация впервые приняла участие в проведении «Алтарганы» в 2006 году, а в 2008 году мы принимали у себя международный бурятский национальный фестиваль. Тогда это был очень серьёзный импульс, толчок в возрождении культуры и языка бурятского народа, поскольку бурятская культура, безусловно, выступает в контексте многонациональности России и нашей области. Широкое участие творческих коллективов и различных национальных центров в культурной программе «Алтарганы-2018» позволит представить наш регион во всем многообразии и единстве, – сказала председатель правительства Иркутской области Валентина Вобликова.



Как сообщил президент международного общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры» Иннокентий Егоров, 6 апреля советом ассоциации вынесено решение о проведении следующего фестиваля в 2020 году в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

