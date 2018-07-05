Медицинский поезд приедет в Бурятию

Медики пробудут в республике 2 дня



12 июля передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Фёдор Углов» отправится в очередную поездку. На этот раз специалисты медицинского поезда будут принимать пациентов на станциях от Новой Чары - Забайкальский край до Северобайкальска - Бурятия. Здесь врачи центра будут работать до 22 июля.



В графике работы медицинского поезда запланировано десять остановок на станциях: Новая Чара (12 июля), Куанда (13 июля), Таксимо (14 июля), Северомуйск (15 июля), Кюхельбекерская (16 июля), Новый Уоян (17 июля), Ангоя (18 июля), Кичера (19 июля), Нижнеангарск (20 июля) и Северобайкальск (21-22 июля).



В передвижном медицинском центре выполняются несколько видов исследований: маммография, рентгенография, флюорография, ФГДС, цистоскопия, лабораторные исследования, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, ЭКГ, ЭЭГ, спирография.



Режим работы с 9 до 18 часов. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны проводятся ежедневно без очереди.



Направление на консультацию в медицинском поезде можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственном учреждении здравоохранения, сообщает пресс-служба ВСЖД.



