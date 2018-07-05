Ангарчанин хранил у спирт на полмиллиона рублей

Почти 6 тысяч литров этилового спирта он прятал у себя в гаражном боксе



В Ангарске оштрафовали местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении крупной партии этилового спирта



В сентябре-январе мужчина приобрёл 5460 литров этилового спирта, на сумму более 603 тысяч рублей и хранил его в гаражном боксе, расположенном в Ангарске до его изъятия сотрудниками полиции.



При назначении наказания суд учёл полное признание вины осуждённым, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, активное способствование раскрытию преступления, неблагополучное состояние здоровья, совершение впервые преступления небольшой тяжести. Суд счёл возможным назначить ему наказание ниже низшего предела.



Суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

