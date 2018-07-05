В Улан-Удэ установили новые «лежачие полицейские»

В Улан-Удэ продолжаются работы по устройству искусственных дорожных неровностей



Строят как монолитные, так и асфальто-бетонные искусственные дорожные неровности.



- Так, на сегодняшний день искусственные дорожные неровности с устройством ограждения установлены по ул. Солнечная, Павлова, - сообщили в администрации Октябрьского района.

