Такой прогноз на завтра дают синоптики
По данным Бурятского Гидрометцентра, 5 июля смещение активного циклона по юго-западу и южному Прибайкалью вызовет дожди, местами сильные дожди, грозы с порывистым ветром, местами возможен град.
В дальнейшем осадки распространятся и на остальную территорию республики.
А согласно прогнозу на ближайшую неделю, с 4 по 10 июля ожидается преобладание неустойчивой погоды, временами с дождями, грозами и порывистым ветром.
Циклон принесёт в Бурятию дожди, грозы и град
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Необычный подарок для выпускников сделали их родители. ВИДЕО
Такой прогноз на завтра дают синоптики
На окраине Братска жители города встретили ядовитую змею
Мужчина пропал ещё в марте этого года
Во время экспедиции учёные обнаружили 24 гнездовых поселения
«Буду смотреть на себя в зеркало и понимать, что невозможное возможно!», - заявил мужчина
Жительница посёлка Южный много лет помогала улан-удэнцам с узаконением земель
Минсоцзащиты разъяснило ситуацию с героиней шоу «Мужское и женское»
Во время поездки главы Бурятии Алексея Цыденова по Кижингинскому району поступило много вопросов о лицее в Кижинге
За каждый случай им приходиться расплачиваться из собственного кармана
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Бровкина
Тестирование будет анонимным
Роспотребнадзор рассказал, в каких водоёмах Бурятии вода опасна для здоровья
Жительница дома по улице Ботаническая после каждого дождя вынуждена была «плыть» домой
Будут соревноваться лучшие повара