Циклон принесёт в Бурятию дожди, грозы и град

Такой прогноз на завтра дают синоптики



По данным Бурятского Гидрометцентра, 5 июля смещение активного циклона по юго-западу и южному Прибайкалью вызовет дожди, местами сильные дожди, грозы с порывистым ветром, местами возможен град.



В дальнейшем осадки распространятся и на остальную территорию республики.



А согласно прогнозу на ближайшую неделю, с 4 по 10 июля ожидается преобладание неустойчивой погоды, временами с дождями, грозами и порывистым ветром.

