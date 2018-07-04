В Кяхте можно будет провериться на ВИЧ за 20 минут

Тестирование будет анонимным



В Кяхтинском республиканском центре борьбы со СПИДом пройдёт акция на ВИЧ-инфекцию. С 12 по 17 июля здесь можно провериться по бесплатному анонимному тестированию.



Тестирование будет проводиться специалистами центра. В работе применят современные экспресс-тесты. Результаты определяться в течение 20 минут, сообщает администрация Кяхтинского района.

