Тестирование будет анонимным
В Кяхтинском республиканском центре борьбы со СПИДом пройдёт акция на ВИЧ-инфекцию. С 12 по 17 июля здесь можно провериться по бесплатному анонимному тестированию.
Тестирование будет проводиться специалистами центра. В работе применят современные экспресс-тесты. Результаты определяться в течение 20 минут, сообщает администрация Кяхтинского района.
В Кяхте можно будет провериться на ВИЧ за 20 минут
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