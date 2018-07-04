Борец из Бурятии выступит на Гран-при в Тбилиси

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участие в соревнованиях примут около 450 атлетов из 25 стран



С 3 по 5 июля в столице Грузии проходит традиционный турнир по вольной и греко-римской борьбе имени выдающихся грузинских борцов Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия. Ожидается, что в нём примут участие около 450 атлетов из 25 стран, сообщает паблик «Борцы Бурятии».



На соревнованиях в составе сборной России выступит борец из Бурятии Арсалан Будажапов в весовой категории 74 килограмма.



В вольном и греко-римском стилях разыграют по десять комплектов медалей, а также денежные призы – 1 тысяча, 800 и 500 долларов, которые будут вручены победителям, вторым и третьим призёрам в каждом весе.



С этого года Гран-при в столице Грузии, наряду с турнирами «Иван Ярыгин» в Красноярске, «Яшар Догу» в Стамбуле и «Александр Медведь» в Минске, имеет статус рейтингового для борцов вольного стиля. Рейтинговые очки получат участники, занявшие с первого по пятое места.

