В управлении Роспотребнадзора по Бурятии продолжает работу горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом
С 25 июня по 9 июля специалисты на личных консультациях отвечают на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг.
Граждане могут задать свои вопросы по следующим телефонам:
- 8 800 350 64 56 (по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг), ежедневно с 08.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней.
- 8 (3012) 41-22-47 (по вопросам профилактики инфекционных заболеваний за рубежом), ежедневно с 08.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 12.45
В Бурятии работает горячая линия для туристов
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