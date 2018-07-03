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В Бурятии работает горячая линия для туристов

Общество, 
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии продолжает работу горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом

С 25 июня по 9 июля специалисты на личных консультациях отвечают на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг.

Граждане могут задать свои вопросы по следующим телефонам:

- 8 800 350 64 56 (по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг), ежедневно с 08.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней.

- 8 (3012) 41-22-47 (по вопросам профилактики инфекционных заболеваний за рубежом), ежедневно с 08.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 12.45
горячая линия Роспотребнадзор туристы
 
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