В Бурятии работает горячая линия для туристов

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии продолжает работу горячая линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом



С 25 июня по 9 июля специалисты на личных консультациях отвечают на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг.



Граждане могут задать свои вопросы по следующим телефонам:



- 8 800 350 64 56 (по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг), ежедневно с 08.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней.



- 8 (3012) 41-22-47 (по вопросам профилактики инфекционных заболеваний за рубежом), ежедневно с 08.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 12.45

