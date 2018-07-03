Их организуют 11 и 12 июля
11 июля Центр занятости населения Северобайкальска проведёт мини-ярмарку вакансий рабочих мест для инвалидов. Мероприятие пройдёт на территории центра по адресу Северобайкальск, улица Морских пехотинцев, 7.
В тот же день Центр занятости населения Бичурского района проведёт мини-ярмарку вакансий рабочих мест. Мероприятие пройдёт по адресу село Бичура, улица Советская, 43.
12 июля в Центре занятости населения Джидинского района также пройдёт мини-ярмарка вакансий рабочих мест. Мероприятие проведут по адресу село Петропавловка, улица Свердлова, 41.
Начало мероприятий в 10 часов, сообщили в республиканском агентстве занятости населения Бурятии.
В Бурятии пройдут несколько ярмарок вакансий
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