В Бурятии пройдут несколько ярмарок вакансий

Их организуют 11 и 12 июля



11 июля Центр занятости населения Северобайкальска проведёт мини-ярмарку вакансий рабочих мест для инвалидов. Мероприятие пройдёт на территории центра по адресу Северобайкальск, улица Морских пехотинцев, 7.



В тот же день Центр занятости населения Бичурского района проведёт мини-ярмарку вакансий рабочих мест. Мероприятие пройдёт по адресу село Бичура, улица Советская, 43.



12 июля в Центре занятости населения Джидинского района также пройдёт мини-ярмарка вакансий рабочих мест. Мероприятие проведут по адресу село Петропавловка, улица Свердлова, 41.



Начало мероприятий в 10 часов, сообщили в республиканском агентстве занятости населения Бурятии.

