Военнослужащим Бурятии показывают чемпионат мира по футболу в записи

В войсках Восточного военного округа для военнослужащих по призыву организован просмотр в записи трансляций матчей чемпионата мира по футболу с участием сборной команды России и наиболее ярких моментов сборных команд других стран



Из-за разницы во времени трансляция чемпионата по футболу на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири проходят в ночное время, поэтому офицеры по работе с личным составом соединений и воинских частей округа организовывают просмотр матчей в записи, по выходным дням и в вечернее свободное время, сообщает пресс-служба округа.

