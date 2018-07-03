В Улан-Удэ отключат два светофора

Изменение связано с плановым ремонтом электросетевой компании



ОАО «Улан-Удээнерго» на завтра и послезавтра, 4-5 июля, запланированы ремонтные работы. В этой связи будут отключены светофоры на некоторых улицах города.



4 июля с 13:00 до 17:00 на улице Иволгинская в районе остановки «Левый берег».



5 июля с 09:00 до 12:00 на перекрёстке проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина.



- Уважаемые водители и пешеходы! Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения на указанных участках улиц, - предупреждают в мэрии Улан-Удэ.



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