В Бурятии школьникам напомнили про комендантский час

26 июня сотрудники полиции встретились с детьми, которые посещают лагерь дневного пребывания при Читканской школе
Инспектор ПДН Екатерина Колмакова рассказала ребятам о мерах безопасности в летний период, а также о необходимости соблюдения комендантского часа.
Госавтоинспектор Михаил Халбаев рассказал о правилах дорожного движения и призвал ребят использовать световозвращающие элементы. Он отметил, что в условиях недостаточной видимости они помогут быть более заметными на дороге.
Также полицейский напомнил о том, что при езде на велосипеде необходимо пользоваться защитной экипировкой и одевать велошлем. Отдельно он обратил внимание подростков на то, что детям до 14 лет запрещено выезжать на дорогу, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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