Работа по выявлению самовольно установленных гаражей ведётся постоянно
Ещё в 2006 году администрация Улан-Удэ приняла постановление «О порядке выявления самовольно размещённого движимого имущества и принятии мер по его уборке». В городе постоянно проводится демонтаж гаражей-самоволок.
Так, 29 июня были снесены пять металлических гаражей по ул. Краснофлотская, 8а. Их незаконно поставили возле детского сада «Строитель».
В Улан-Удэ активно сносят самовольные гаражи
Общество, Фото:
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