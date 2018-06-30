В Улан-Удэ активно сносят самовольные гаражи

Общество, Фото: администрация Октябрьского района

Работа по выявлению самовольно установленных гаражей ведётся постоянно



Ещё в 2006 году администрация Улан-Удэ приняла постановление «О порядке выявления самовольно размещённого движимого имущества и принятии мер по его уборке». В городе постоянно проводится демонтаж гаражей-самоволок.



Так, 29 июня были снесены пять металлических гаражей по ул. Краснофлотская, 8а. Их незаконно поставили возле детского сада «Строитель».



