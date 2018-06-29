По требованию ГИБДД в Улан-Удэ обрезали 149 деревьев

В городе продолжается санитарная рубка деревьев



В Улан-Удэ продолжаются работы по удалению сухостойных деревьев. На сегодня вырублено 216 деревьев. Санитарная рубка деревьев продолжается во всех районах города.



Также по предписанию ГИБДД Бурятии комитет городского хозяйства обрезал 149 деревьев вдоль магистральных дорог.



Цветочное озеленение в городе полностью завершено, сейчас комитет городского хозяйства принимает работы. Также завершаются работы по устройству газонов на площади более пяти тысяч квадратных метров. Как заявил председатель комитета городского хозяйства Константин Мошковский на утренней планёрке в мэрии Улан-Удэ, работы выполнены на 90%.

