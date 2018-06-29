В городе продолжается санитарная рубка деревьев
В Улан-Удэ продолжаются работы по удалению сухостойных деревьев. На сегодня вырублено 216 деревьев. Санитарная рубка деревьев продолжается во всех районах города.
Также по предписанию ГИБДД Бурятии комитет городского хозяйства обрезал 149 деревьев вдоль магистральных дорог.
Цветочное озеленение в городе полностью завершено, сейчас комитет городского хозяйства принимает работы. Также завершаются работы по устройству газонов на площади более пяти тысяч квадратных метров. Как заявил председатель комитета городского хозяйства Константин Мошковский на утренней планёрке в мэрии Улан-Удэ, работы выполнены на 90%.
По требованию ГИБДД в Улан-Удэ обрезали 149 деревьев
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Эксперты обсуждали на конференции вопросы трансформации традиций в современном искусстве
Это дорога из Бурятии в Иркутск
В городе продолжается санитарная рубка деревьев
Для ребят были организованы занятия по декоративно-прикладному искусству, актёрскому мастерству, тренинги
Экспертиза выяснить причины поломок осветительных приборов
На протяжении долгих лет пенсионерка безуспешно обращалась за помощью на центральное телевидение
Финальные соревнования сейчас проводятся в Тункинском районе
Он сочинил вдохновляющую композицию в поддержку будущего матча сборной России с командой Испании
Не все образовательные учреждения города не готовы к новому учебному году
Приказом МВД России в Бурятии реорганизован межмуниципальный отдел МВД России «Баргузинский»
В эти выходные в Бурятии пройдёт «Наадан-Сурхарбан-2018»
Издания центру подарили неравнодушные жители в ходе марафона
Улицы города должны быть чистыми
При этом сильная жара сохранится
В Улан-Баторе завершился международный конкурс детского творчества «Звёзды светлого будущего – 2018»