Ребята оборудовали места отдыха и разместили плакаты
В начале июня воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» при участии Баргузинского лесничества открыли экологическую тропу «Диалог с Природой», которая была обустроена ещё в 1998 году.
В связи с ужесточением мер пожарной безопасности, ограничением доступа граждан в леса, работы на экотропе были приостановлены.
И вот спустя несколько лет, в конце мая, воспитанники центра «Звёздный» смогли привести в порядок территорию, прилегающую к речке Банной и экологической тропе. Дети под руководством педагога-психолога центра Максимовой Екатерины убрали мусор вдоль речки, которая является основным объектом на тропе, оборудовали места отдыха, разместили плакаты на противопожарную тематику, провели реставрацию станций тропы.
6 июня прошло торжественное открытие экотропы. На нём дети участвовали в конкурсах, пели песни, читали стихотворения, провели туристическую эстафету.
В дальнейшем запланирован ряд мероприятий в числе, которых продолжение трудовых десантов на тропе, установка противопожарных аншлагов, проведение бесед, лекций и другие природоохранные мероприятия, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии сироты открыли экотропу
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