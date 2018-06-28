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В Бурятии сироты открыли экотропу

В Бурятии сироты открыли экотропу
Общество, 
Ребята оборудовали места отдыха и разместили плакаты

В начале июня воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» при участии Баргузинского лесничества открыли экологическую тропу «Диалог с Природой», которая была обустроена ещё в 1998 году.

В связи с ужесточением мер пожарной безопасности, ограничением доступа граждан в леса, работы на экотропе были приостановлены.

И вот спустя несколько лет, в конце мая, воспитанники центра «Звёздный» смогли привести в порядок территорию, прилегающую к речке Банной и экологической тропе. Дети под руководством педагога-психолога центра Максимовой Екатерины убрали мусор вдоль речки, которая является основным объектом на тропе, оборудовали места отдыха, разместили плакаты на противопожарную тематику, провели реставрацию станций тропы.

6 июня прошло торжественное открытие экотропы. На нём дети участвовали в конкурсах, пели песни, читали стихотворения, провели туристическую эстафету.

В дальнейшем запланирован ряд мероприятий в числе, которых продолжение трудовых десантов на тропе, установка противопожарных аншлагов, проведение бесед, лекций и другие природоохранные мероприятия, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

экологическая тропа
 
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