Наталья Шадрина завоевала ещё одну медаль
С 20 по 24 июня в Улан-Баторе, Монголия, состоялся международный турнир по боксу.
Спортсменка из Бурятии Наталья Шадрина стала обладательницей золотой медали. Наталья выступает в весовой категории 60 кг.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июне Наталья Шадрина выиграла международный турнир в Дагестане. Этой весной она завоевала серебро домашнего чемпионата России, который принимал Улан-Удэ.
Спортсменка из Бурятии выиграла турнир по боксу в Монголии
Общество, Фото:
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