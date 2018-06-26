Жителям Бурятии дали советы по выбору клубники

Как выбрать клубнику, чтобы она принесла максимум пользы



Наступает сезон поспевания ягод «с грядки», среди которых особой любовью и спросом у населения пользуется клубника. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило, как выбрать вкусную клубнику.



Спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам:



- Ягоды сухие, без признаков гниения

- Цвет однородный, насыщенный.

- Листики «чашечки», обрамляющие ягоду зелёные, без признаков увядания.

- Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.

- Запах насыщенный, ягодный.



Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться:



- Ягоды влажные, на поверхности есть пятна.

- Отсутствует аромат

- Мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался).

- Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо- отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо неправильно).

- Окраска не однородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости).



Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелёными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.



У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней.



Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте её в герметичном пакете или ёмкости для заморозки продуктов.



Клубника справедливо признана одной из самых вкусных и ароматных ягод, но, полезные свойства ягоды обычно несправедливо обделены вниманием. Клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С.



Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. Причем, фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому, клубника особенно рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, правда, в ограниченном количестве.



Калорийность клубники тоже очень мала, и не превышает 36 ккал. Этого не хватит для отложения наращивания жировой прослойки, а вот для пополнения энергии организма будет вполне достаточно.



Как правильно мыть клубнику.



Очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. Плоды спелой клубники в подавляющем большинстве случаев, бывают загрязнены землей. Употребление немытых, или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями, паразитарными инфекциями.



- Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением, если вы не планируете употребить ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается.

- Перед мытьём ягод не удаляйте зелёные листья чашечки и стебель.

- Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать её в воде.

- Промойте ягоды под струёй чистой проточной воды.

- Подождите минуту, пока стечёт вода.

- Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

- Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в ёмкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струёй проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике.

- Замачивать ягоды на длительное время не рекомендуется, в результате они теряют вкус и аромат, быстрее портятся.



Всем ли полезна клубника?



Аллергия на клубнику – абсолютное противопоказание для её употребления. Не рекомендуется клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период обострения болезни. Комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая), при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает её раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если обострения нет, то в небольших количествах (150-200 грамм в день) можно есть клубнику.



Клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса.



Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок, лучше есть их в качестве десерта, после основного приема пищи. Однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится.



Непродолжительный сезон клубники можно продлить, заготовив ягоды впрок. Лучший способ сохранить питательные и вкусовые качества – заморозить ягоды небольшими порциями (по 150-200 грамм), так как повторной заморозке клубника не подлежит. А вот во время термической обработки, при изготовлении варенья, джема вкус ягод значительно изменяется, большая часть витаминов теряется, сообщает пресс-служба ведомства.

