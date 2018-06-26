Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Июня

25 Июня

Популярное

Жителям Бурятии дали советы по выбору клубники

Жителям Бурятии дали советы по выбору клубники
Общество,  Фото:pixabay.com
Как выбрать клубнику, чтобы она принесла максимум пользы

Наступает сезон поспевания ягод «с грядки», среди которых особой любовью и спросом у населения пользуется клубника. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило, как выбрать вкусную клубнику.

Спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам:

- Ягоды сухие, без признаков гниения
- Цвет однородный, насыщенный.
- Листики «чашечки», обрамляющие ягоду зелёные, без признаков увядания.
- Поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений.
- Запах насыщенный, ягодный.

Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться:

- Ягоды влажные, на поверхности есть пятна.
- Отсутствует аромат
- Мягкие ягоды (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался).
- Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо- отсутствуют (такие ягоды были собраны давно, либо неправильно).
- Окраска не однородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости).

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелёными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней.

Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте её в герметичном пакете или ёмкости для заморозки продуктов.

Клубника справедливо признана одной из самых вкусных и ароматных ягод, но, полезные свойства ягоды обычно несправедливо обделены вниманием. Клубника содержит в себе сбалансированное сочетание витаминов и минеральных веществ. Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С.

Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также, в ягодах содержится значительное количество йода. Кроме того, клубнику можно рассматривать как полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. Причем, фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому, клубника особенно рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, правда, в ограниченном количестве.

Калорийность клубники тоже очень мала, и не превышает 36 ккал. Этого не хватит для отложения наращивания жировой прослойки, а вот для пополнения энергии организма будет вполне достаточно.

Как правильно мыть клубнику.

Очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. Плоды спелой клубники в подавляющем большинстве случаев, бывают загрязнены землей. Употребление немытых, или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями, паразитарными инфекциями.

- Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением, если вы не планируете употребить ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается.
- Перед мытьём ягод не удаляйте зелёные листья чашечки и стебель.
- Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать её в воде.
- Промойте ягоды под струёй чистой проточной воды.
- Подождите минуту, пока стечёт вода.
- Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в ёмкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струёй проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике.
- Замачивать ягоды на длительное время не рекомендуется, в результате они теряют вкус и аромат, быстрее портятся.

Всем ли полезна клубника?

Аллергия на клубнику – абсолютное противопоказание для её употребления. Не рекомендуется клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период обострения болезни. Комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая), при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает её раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если обострения нет, то в небольших количествах (150-200 грамм в день) можно есть клубнику.

Клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса.

Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок, лучше есть их в качестве десерта, после основного приема пищи. Однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится.

Непродолжительный сезон клубники можно продлить, заготовив ягоды впрок. Лучший способ сохранить питательные и вкусовые качества – заморозить ягоды небольшими порциями (по 150-200 грамм), так как повторной заморозке клубника не подлежит. А вот во время термической обработки, при изготовлении варенья, джема вкус ягод значительно изменяется, большая часть витаминов теряется, сообщает пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Завтра в Улан-Удэ завоют сирены
Общество, 26.06.2018
МЧС просит соблюдать спокойствие
В Бурятии лама поразил супругов даром ясновидения
В Бурятии лама поразил супругов даром ясновидения
Общество, 26.06.2018
Вышла короткометражка Курумканского дацана «Спасение», основанная на реальных событиях. ВИДЕО
В Бурятии изменится расписание нескольких электричек
Общество, 26.06.2018
Изменения введут с 27 июня по 7 июля

В Бурятии выбрали «Красу в погонах»
В Бурятии выбрали «Красу в погонах»
Общество, 26.06.2018
Конкурсантки танцевали  и дефилировали в вечерних нарядах
Фильм о Хамбо ламе Итигэлове покажут осенью
Фильм о Хамбо ламе Итигэлове покажут осенью
Общество, 26.06.2018
В Улан-Удэ презентовали доклад, написанный в течение трёх месяцев
Встреча фотографов пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 26.06.2018
Она состоится в рамках художественно-культурного проекта Монголии и Бурятии
На трассе в Забайкалье уличное освещение появилось после решения суда
Общество, 26.06.2018
Ответчик не хотел проводить свет и пытался обжаловать дело в суде
Почему шаманизм не станет в России официальной религией
Почему шаманизм не станет в России официальной религией
Общество, 26.06.2018
Человек, называющий себя заместителем верховного шамана России, заявил, что шаманы будут добиваться официального статуса религии в России для своих верований. Эксперт пояснил, почему это невозможно

В Улан-Удэ открылся кинотеатр под открытым небом
В Улан-Удэ открылся кинотеатр под открытым небом
Общество, 26.06.2018
Показы кино начались в парке имени Жанаева

В Бурятии пройдёт международная конференция по агротуризму
Общество, 26.06.2018
Предусмотрены круглые столы, мастер-классы и тренинги
В Бурятии нашли выход из тупика с дипломами БГСХА
В Бурятии нашли выход из тупика с дипломами БГСХА
Общество, 26.06.2018
Студенты экономического факультета «сельхозки» ждут от вуза гарантий
В Бурятии собирают помощь родным погибших бабушки и внука
В Бурятии собирают помощь родным погибших бабушки и внука
Общество, 26.06.2018
Пожар унёс две жизни и оставил семью без крова
Двое друзей отправились на «Оке» от Байкала до Африки
Двое друзей отправились на «Оке» от Байкала до Африки
Общество, 26.06.2018
Приятели рассказали, что решили сделать «что-нибудь безумное»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^