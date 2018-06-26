Показы кино начались в парке имени Жанаева
Летние показы кино начались в улан-удэнском парке имени Жанаева, благоустроенном по проекту «Формирование комфортной городской среды». Смотреть фильмы по вечерам, укутавшись в тёплый плед, можно прямо под открытым небом.
25 июня в 22.30 на площадке у администрации парка прошёл показ фильма о молодом футболисте, который следует свой мечте. А 22 июня любители кино увидели фильм в жанре фэнтези «Последний богатырь». В парк пришли целыми семьями.
- Как здорово, что наш парк отреставрировали, дали новую жизнь. Сегодня вечером возобновили традицию вечернего просмотра кино, поэтому мы необычно провели вечер пятницы с детками и это безумно радует! Спасибо организаторам, надеемся на продолжение, – говорится в сообщении группы «Парк культуры и отдыха Жанаева» «Вконтакте».
Летние кинопросмотры организованы Дирекцией по паркам культуры и отдыха и профкомом Улан-Удэнского авиационного завода, сообщили в минстрое Бурятии.
В Улан-Удэ открылся кинотеатр под открытым небом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Показы кино начались в парке имени Жанаева
Предусмотрены круглые столы, мастер-классы и тренинги
Студенты экономического факультета «сельхозки» ждут от вуза гарантий
Пожар унёс две жизни и оставил семью без крова
Приятели рассказали, что решили сделать «что-нибудь безумное»
Мужчина не может найти работу
Также здесь состоится мастер-класс
На конференцию приедут гости из разных городов России, стран
Житель Бурятии выложил видео с прогулки по «Дороге долгой жизни», которая находится рядом с буддийским храмом
Жителям окажут материальную и психологическую поддержку
Учёные изучили отложения на дне озера
Заезды прошли на патрульных автомобилях
Владимир Васкевич также презентует горожанам собственную книгу
Соревновалось более 30 спортсменов из 8 регионов России
Медаль «За особые успехи в учении» получили на площади Советов 295 человек. ФОТО