Пожар унёс две жизни и оставил семью без крова
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 22 июня в посёлке Солдатский Улан-Удэ загорелся деревянный дом на улице Еланская. Во время тушения, по данным оперативных служб города, в зале на диване был обнаружен 7-летний мальчик, в той же комнате на полу – его 59-летняя бабушка.
- В доме находился газовый баллон. По предварительным данным, причиной возгорания стала либо погрешность газового оборудования, либо еда могла выкипеть и загорелась, - сообщила «Байкал-Daily» руководитель Следственного отдела по Советскому району Улан-Удэ Елена Буинова.
Дом сильно пострадал: выгорела кухня, обрушился потолок, сгорела крыша.
В этом доме жили супруги, их дочь и её 7-летний сын. Глава семейства - уроженец села Цакир Закаменского района. Потеряв любимых людей, отец и дочь, ещё и остались без дома.
- Любая помощь в данный момент очень важна! Давайте поможем человеку восстановить крышу над головой, - пишут близкие семьи в соцсетях.
Идёт сбор помощи для строительства нового дома. Реквизиты указаны по ссылке - https://vk.com/wall-61118390_121669?w=wall-61118390_121669
Сегодня проходят похороны погибших мальчика и бабушки.
В Бурятии собирают помощь родным погибших бабушки и внука
Общество, Фото:
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