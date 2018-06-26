Бурятия примет международный форум экспертов в области права

Выступят ведущие учёные трёх стран
Со 2 по 4 июля в Улан-Удэ и на берегу озера Байкал будет проходить международный форум экспертов в области права стран Восточной Азии.
Будут обсуждаться вопросы кодификации законодательства и взаимодействия юридического сообщества России, Китая и Монголии, сообщают организаторы.
Открытие состоится 2 июля. На пленарном заседании выступят ведущие ученые трех стран: доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Андрей Шерстобитов, арбитр международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ, арбитр Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей Дмитрий Баранов, академик Академии наук Монголии, экс-председатель Конституционного суда и экс-министр юстиции Ж. Амарсанаа, профессор, бывший посол Монголии в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Турции и Соединенных Штатах Америки Б. Алтангэрэл и генеральный секретарь Ассоциации сравнительного правоведения Китайской Народной Республики Ван Чжихуа.
В этот же день состоится работа круглого стола по проблемам юридического образования. В нём примут участие представители системы высшего образования из Московского государственного университет им. М.В. Ломоносова, Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, Института международных исследований Академии наук Монголии и Национального юридического института Монголии.
3 – 4 июля на озере Байкал работа форума будет продолжена в рамках научных секций по проблемам гражданского права и процесса, предпринимательского права, арбитражного процесса и третейского разбирательства, государственного суверенитета, а также научного сотрудничества экспертов в области международных отношений и правового обеспечения национальной безопасности стран Восточной Азии.
География мероприятия охватывает ведущие научные центры России, Китая, Монголии: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Томск, Владивосток, Пекин, Шанхай, Улан-Батор, ожидается прибытие гостей из Варшавского университета, Польша, а состав участников представлен крупнейшими научными и образовательными организациями в области изучения и преподавания права.
Инициатором проведения мероприятия стал юридический факультет Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.
Организаторы форума ставят своей целью создание постоянно действующей научной площадки обсуждения и пополнения знаний о праве, государственных и политических системах актуальной и своевременной информацией по региону.
Пленарное заседание форума откроется 2 июля в 10 часов в зале заседаний правительства Бурятии.
Бурятия примет международный форум экспертов в области права
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