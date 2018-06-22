Старейшая сосна Ольхона участвует в конкурсе деревьев

Ольхонской сосне 463 года



С 1 мая на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» идёт активное голосование за выбор «Российское дерево года – 2018». Уже второй раз россияне выбирают дерево, которое будет номинироваться на ежегодный международный конкурс «Европейское дерево года». Конкурс «Российское дерево года» является его национальным отборочным этапом. В прошлом году победителем российского этапа стал могучий красавец-дуб из Белгородской области, впоследствии занявший третье место в конкурсе «Европейское дерево года» (всего в международном конкурсе участвовало 13 деревьев).



В этом году из Национального реестра старовозрастных деревьев России экспертами отобраны для электронного прямого голосования 12 претендентов.



Один из них —сосна обыкновенная, занесенная в национальный реестр под №213 и имеющая название Ольхонский патриарх в списке байкальских раритетных деревьев «Древо Байкала». Дерево произрастает на территории Прибайкальского национального парка, на острове Ольхон. Ему 463 года, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».



