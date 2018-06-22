Ольхонской сосне 463 года
С 1 мая на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» идёт активное голосование за выбор «Российское дерево года – 2018». Уже второй раз россияне выбирают дерево, которое будет номинироваться на ежегодный международный конкурс «Европейское дерево года». Конкурс «Российское дерево года» является его национальным отборочным этапом. В прошлом году победителем российского этапа стал могучий красавец-дуб из Белгородской области, впоследствии занявший третье место в конкурсе «Европейское дерево года» (всего в международном конкурсе участвовало 13 деревьев).
В этом году из Национального реестра старовозрастных деревьев России экспертами отобраны для электронного прямого голосования 12 претендентов.
Один из них —сосна обыкновенная, занесенная в национальный реестр под №213 и имеющая название Ольхонский патриарх в списке байкальских раритетных деревьев «Древо Байкала». Дерево произрастает на территории Прибайкальского национального парка, на острове Ольхон. Ему 463 года, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Старейшая сосна Ольхона участвует в конкурсе деревьев
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юбилейный фестиваль казачьей культуры «Единение» состоится в Ацагате
Мероприятие прошло в сквере
В Усолье-Сибирском намерены побить рекорд Гиннесса
Журналист Рори Смит побывал на Центральном стадионе Бурятии, спортбаре и Иволгинском дацане
В связи с установлением жаркой погоды управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации по профилактике перегрева и ухудшению состояния организма
Старейшая сосна Ольхона участвует в конкурсе деревьев
Абитуриенты смогут подать заявления о приёме в известные вузы
В честь этого события состоялся крестный ход
Горожан призывают следить за домашними питомцами
Продукция была продана на Центральном рынке в Гусиноозёрске
Здесь готовятся к крупномасштабным военным учениям
В театре имени Бестужева полным ходом идёт очень необычная подготовка к премьере
Горожане смогут подать заявление о замене паспорта
Прошёл лишь первый отборочный этап работ
После церемоний бракосочетания осуждённым предоставили длительные свидания с их жёнами