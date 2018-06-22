Горожане смогут подать заявление о замене паспорта
Завтра, 23 июня, сотрудники миграционного отдела на пешеходной улице Ленина в Улан-Удэ проведут приём граждан по вопросам замены и выдачи паспорта. Горожане смогут подать заявление услуги в электронном виде, через единый портал госуслуг, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Паспорт подлежит замене в случае достижения гражданами возраста 20 и 45 лет, изменения фамилии, непригодности документа к использованию вследствие порчи.
Мероприятие пройдёт с десяти утра до трёх часов дня возле здания по улице Ленина 32 «а» (недалеко от памятника «Жезл бога торговли Меркурия и рог изобилия»).
Улан-удэнцев научат пользоваться сайтом госуслуг
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