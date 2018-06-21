«Движение отцов» устроит велопробег от Улан-Удэ до Щучьего озера

«Движение отцов» проводит 22 июня велопробег от школы № 37 до Щучьего озера



Цель велопробега – популяризация здорового образа жизни и ценности семьи. В велопробеге принимают участие 70 детей и их родителей.



Один из организаторов велопробега «Движение отцов» - отец пятерых детей Сергей Ляхов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



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