«Движение отцов» проводит 22 июня велопробег от школы № 37 до Щучьего озера
Цель велопробега – популяризация здорового образа жизни и ценности семьи. В велопробеге принимают участие 70 детей и их родителей.
Один из организаторов велопробега «Движение отцов» - отец пятерых детей Сергей Ляхов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
«Движение отцов» устроит велопробег от Улан-Удэ до Щучьего озера
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