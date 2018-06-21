Он не будет работать днём 22 июня
В связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 22 июня будет отключен светофор на перекрестке улиц Кабанская и Строителей.
Он не будет работать в этот день с 13:00 до 17:00 часов, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ отключат светофор на Левом берегу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для родственников осуждённых состоялся концерт
В помещениях призывают закрыть все окна и форточки
Мероприятие прошло под лозунгом «Красавицы Бурятии за донорство!»
Танцевальный коллектив также занял 5 первых мест в разных номинациях
Он не будет работать днём 22 июня
Недавно река Китой унесла жизни сразу трёх туристов
Работу просмотрели 105 тысяч раз на YouTube
Кроме того, закон предусматривает увеличение тарифа на получение этого документа гражданами в возрасте до 14 лет
В канун Дня кинологической службы кинологи ОМОН Росгвардии показали свою работу
Лето – это не только солнце, витамины, отпуск, но и, увы, инфекции. Некоторые микроорганизмы прекрасно чувствуют себя именно летом, в жару активизируются и, попадая в организм, могут вызвать ряд заболеваний
Парень спрятал две бутылки в сумке с вещами
Мясо возвращено в Монголию
ВСЖД сообщила об ограничении движения через железнодорожный переезд в Култуке
Она стала одной из лучших на всероссийской олимпиаде в Иркутске
Общая сумма финансирования составляет 7,1 млн. рублей