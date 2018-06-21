Сельские власти в Бурятии нарушали противопожарный режим

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила проверка Бичурской районной прокуратуры, в селе Среднехарлунское нарушали закон об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в населённых пунктах, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- Главой сельского поселения не обеспечивалась пропашка минерализованных полос, не осуществлялся уход за ними, необходимый ввиду постоянного накопления слоя горючих материалов (хвоя, листва, ветки, трава). Кроме того, источник водоснабжения находился на начало пожароопасного периода в нерабочем состоянии, чем нарушена обязанность по обеспечению условий для забора воды в любое время года, - уточняют в прокуратуре.



За нарушение требований пожарной безопасности в отношении главы поселения применена мера административного наказания в виде предупреждения.

