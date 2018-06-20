В Улан-Удэ идёт приём заявок на «Мастера года»

В Октябрьском районе Улан-Удэ объявлен районный конкурс профессионального мастерства «Мастер года»



Конкурс проводится среди работников организаций, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов, товариществ собственников жилья Октябрьского района.



Конкурс проводится по номинациям: «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший сварщик», «Лучший столяр», «Лучший электрик», «Лучший дворник».



Участник конкурса должен иметь практический опыт работы не менее 2 лет в системе ЖКХ при условии отсутствия жалоб и нареканий от населения на качество производимых работ.



Подробная информация на странице администрации Октябрьского района по ссылке - http://www.ulan-ude-eg.ru/rayon/oktyabr/120586/



