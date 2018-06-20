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Улан-удэнские бомжи пугают иностранных туристов

Улан-удэнские бомжи пугают иностранных туристов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Попрошайничество, особенно в историческом центре Улан-Удэ, - достаточно прибыльное занятие

Сегодня в Улан-Удэ насчитывается порядка 500 бомжей - именно тех людей, у которых нет жилья. На улицу они попадают по разным причинам. И по данным соцработников, в основном это мужчины от 40 до 55 лет. При этом у большинства есть родственники, но бездомные не хотят обременять их.

- У меня нет дома. Мне 73 года и я живу вот так. Сплю где попало, полиция забирала несколько раз, поспать дадут, а потом говорят: «Иди отсюда». В Бурятию я приехал из Аларского района Иркутской области. Раньше занимался спортом, служил в Афганистане, - рассказал бездомный Александр Балдаев. 




В Улан-Удэ есть центр социальной помощи для лиц без определённого места жительства «Шанс». Там помогают восстановить документы, найти работу. Однако не все бездомные хотят туда идти и возвращаться к нормальному образу жизни. По словам директора центра Сергея Жамцаева, многие занимаются попрошайничеством, поскольку это «прибыльный бизнес».

- По средним подсчётам, попрошайки в день имеют больше тысячи рублей. Социальная помощь должна быть дозированной, в противном случае она полностью раздавливает человеческие принципы морали, достоинства. И попрошайничество становится источником дохода, - поясняет Сергей Жамцаев. 




При этом не все попрошайки бездомны, у многих из них есть жильё. А полученные деньги чаще всего тратятся на спиртное.

- Есть альтернативные способы помочь бездомным: обратиться в центр «Шанс», перечислить денежные средства, помочь вещами. Такая поддержка будет более эффективна, - прокомментировала ситуацию начальник отдела развития социальной сферы администрации Советского района Екатерина Аверина. 




С 4 июня народные дружинники совместно с полицией занимаются патрулированием исторической части Улан-Удэ. Решение было принято после жалоб от туроператоров, которые рассказали, что бездомные пристают к туристам и попрошайничают. Благодаря работе дружинников ситуация изменилась в лучшую сторону.

- В прошлом году, когда мы начали патрулирование, мы полностью освободили «Арбат», улицу Соборную от таких людей. Сначала бездомных отвозят в отдел полиции, там проводят профилактическую беседу, - рассказал Вадим Борхоев, командир народной дружины при администрации Улан-Удэ.




Дружинники работают 4 часа в день, график работы регулируется с 14 до 18 часов, или с 17 до 21 часа. Помощь народных дружинников потребовалась полиции после того, как часть стражей порядка Бурятии отправилась на ЧМ-2018 в Самару.

По словам представителей администрации Советского района, в центре города бомжей стало меньше. 






бездомные
 
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