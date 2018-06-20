Жителей Бурятии просят помочь с ремонтом буддийского храма

Религиозная организация буддистов - Эгитуйский дацан «Дамчой Равжелинг» - просит жителей Бурятии оказать помощь в сборе средств для капитального ремонта крыши храма Зандан Жуу.



Эгитуйский дацан «Дамчой Равжелинг» (бур. Эгитын дасан, Эгитын хийд) - буддийский монастырь, находящийся в 250 км к востоку от Улан-Удэ в Еравнинском районе, в 1,5 км северо-западнее села Эгита, на правом берегу речки Хара-Шэбэр.



В дацане хранится святыня мирового буддизма - Сандаловый Будда (Зандан Жуу), являющаяся по преданию единственной прижизненной скульптурой Будды Шакьямуни.



С письмом настоятеля с просьбой о помощи, а также с банковскими реквизитами дацана можно ознакомиться здесь - http://sangharussia.ru/news-ibur/mestnaya-religioznaya-organizatsiya-buddistov-egitujskij-datsan-damchoj-ravzheling-prosit-vsekh-okazat-posilnuyu-pomoshch-v-sbore-sredstv-dlya-kapitalnogo-remonta-khrama-zandan-zhuu.

