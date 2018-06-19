В небольшом селе Усть-Кяхта за 66 лет впервые исполнялись татарские песни и танцы, соревновались в национальной борьбе «Курэш». Здесь шумно, задорно и весело прокатился 13-ый Байкальский Сабантуй
Амина Хуснутдинова была еще совсем ребенком, когда впервые побывала на Сабантуе. Спустя 13 лет она выиграла татарский конкурс красоты «Татар кызы»
Этот конкурс стал новой красивой традицией Байкальского Сабантуя. Критерии – не только красота и творческие таланты юных татарочек, главное - их хозяйственные навыки.
- Ну сложность для меня только вот немножко в татарском языке, потому что он такой сложноватый язык и, живя в Бурятии, я его не так хорошо знаю, - говорит Амина Хуснутдинова, победительница конкурса. Эмоции, конечно, зашкаливают, наконец-то моя мечта сбудется. Я съезжу в Казань.
А пока на основной сцене звучали мелодичные татарские песни и исполнялись изящные танцевальные па, в это время сильная половина соревновалась в ловкости, смелости и цепкости. Национальная борьба «курэш», битье горшков, бой мешками, лазанье по столбу – все это заряжало бурей эмоций и радости.
Максим: «Раньше любил на масленице лазить в Улан-Удэ на ледяной столб.
- Что необходимо. Чтобы так легко и свободно как вы подниматься?
- Цепкость рук и сила воли».
- Очень приятно было услышать татарскую речь, татарские песни и татарские танцы. Даже в моей памяти восхлынули воспоминания, и я вспомнила несколько фраз, выражений, которые слышала от своей бабашки и мамы, было очень приятно и те песни, которые пели, были на пластинках моих родителей. Очень было приятно, - говорит Галина Коновалова из Курумканского района.
Каждый год Байкальский Сабантуй обретает новые обычаи. В Усть-Кяхте участники праздника высадили фруктовый сад. В память о предках, которые больше полувека назад поселились на этой земле и разбили яблоневый сад. Он, к сожалению, со временем погиб. Сад дружбы вскоре зацветет возле музея-усадьбы татарского быта, сообщает АТВ.ы
В Бурятии прошёл татарский праздник Сабантуй
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