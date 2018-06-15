В Забайкалье появился первый стобалльник по ЕГЭ

14 июня стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня



Именно по данному экзамену в Забайкалье в этом году появился первый стобалльник – выпускник Забайкальского краевого лицея-интерната. Традиционно в Забайкалье все высокобалльные работы перепроверяются, сообщает пресс-служба краевого минобраза.



В целом результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в регионе удовлетворительные. Однако, по сравнению с прошлым годом, результаты ниже на 2%.



- Нельзя сказать, что задания ЕГЭ по математике профильного уровня были значительно сложнее, чем в прошлом году. Они были решаемы – прокомментировала заместитель председателя предметной комиссии по математике в Забайкальском крае Светлана Ульзутуева.



Члены предметной комиссии по математике отмечают, что есть два фактора влияющие на результат – вычислительные навыки выпускников и оценка собственных сил при выборе экзамена по математике.



- Иногда при проверке мы видим, что ход решения у выпускника верный, но он допускает элементарную ошибку в вычислениях и не приходит к правильному ответу. Это в очередной раз указывает на то, что выпускникам и педагогам стоит уделять этому большое внимание – прокомментировала Светлана Ульзутуева – Также стоит посоветовать будущим выпускникам более осознано подходить к выбору между базовым и профильным уровнем математики.



