14 июня стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня
Именно по данному экзамену в Забайкалье в этом году появился первый стобалльник – выпускник Забайкальского краевого лицея-интерната. Традиционно в Забайкалье все высокобалльные работы перепроверяются, сообщает пресс-служба краевого минобраза.
В целом результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в регионе удовлетворительные. Однако, по сравнению с прошлым годом, результаты ниже на 2%.
- Нельзя сказать, что задания ЕГЭ по математике профильного уровня были значительно сложнее, чем в прошлом году. Они были решаемы – прокомментировала заместитель председателя предметной комиссии по математике в Забайкальском крае Светлана Ульзутуева.
Члены предметной комиссии по математике отмечают, что есть два фактора влияющие на результат – вычислительные навыки выпускников и оценка собственных сил при выборе экзамена по математике.
- Иногда при проверке мы видим, что ход решения у выпускника верный, но он допускает элементарную ошибку в вычислениях и не приходит к правильному ответу. Это в очередной раз указывает на то, что выпускникам и педагогам стоит уделять этому большое внимание – прокомментировала Светлана Ульзутуева – Также стоит посоветовать будущим выпускникам более осознано подходить к выбору между базовым и профильным уровнем математики.
В Забайкалье появился первый стобалльник по ЕГЭ
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